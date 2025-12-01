Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε τον πρώτο γνωστό πυρήνα στη χώρα που συνδέεται με «Τη Βάση», μια φασιστική οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την ΕΕ.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν και ένας, ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης, τέθηκε υπό κράτηση στην επαρχία της ανατολικής Ισπανίας Καστεγιόν, βορείως της Βαλένθια.

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα οπλοστάσιο που περιελάμβανε μεταξύ άλλων δύο πυροβόλα όπλα, επτά εκπαιδευτικά όπλα, πυρομαχικά, περισσότερα από 20 μαχαίρια, τακτικό εξοπλισμό και νεοναζιστικό υλικό.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς γνωρίζει άνοδο στη χώρα το ακροδεξιό αίσθημα και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη υποστήριξη από τη νεολαία προς εθνικιστικές οργανώσεις, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει εκ νέου ο διάλογος για το αυταρχικό παρελθόν της Ισπανίας.

«Η Βάση» είναι μια νεοναζιστική οργάνωση που ίδρυσε στις ΗΠΑ ο Ρινάλντο Ναζάρο το 2018. Η οργάνωση προωθεί τον αποκαλούμενο «επιταχυντισμό», μια ιδεολογία που επιδιώκει να επισπεύσει την κατάρρευση δημοκρατικών θεσμών μέσω βίαιων επιθέσεων.

Ο αρχηγός του ισπανικού πυρήνα βρισκόταν σε άμεση επαφή με τον ιδρυτή της Βάσης, ο οποίος πριν από ένα μήνα κάλεσε για την ενοποίηση πυρήνων διάσπαρτων σε διάφορες χώρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι οι ύποπτοι ήταν έντονα ριζοσπαστικοποιημένοι και είχαν πραγματοποιήσει παραστρατιωτική εκπαίδευση.

Είχαν επίσης εκφράσει ετοιμότητα να πραγματοποιήσουν επιλεκτικές επιθέσεις και χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν οπαδούς.