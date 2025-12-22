Ο αυτοαποκαλούμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, Τουρκοκύπριος πολιτικός Ουνάλ Ουστέλ, επιτέθηκε στον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη επειδή χαρακτήρισε τις επιθέσεις των «Ματωμένων Χριστουγέννων» από την ΕΟΚΑ, πράξη ηρωισμού, δηλώνοντας ότι τα γεγονότα αποτέλεσαν προσπάθεια εθνοκάθαρσης εναντίον των Τουρκοκυπρίων, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι η βία που ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου 1963, στοχεύοντας τους Τουρκοκύπριους, δεν ήταν αγώνας αλλά συστηματική τρομοκρατική εκστρατεία, προσθέτοντας ότι η παρουσίασή της ως ηρωικού κεφαλαίου της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου ισοδυναμεί με εργαλειοποίηση του αίματος αθώων πολιτών για πολιτικούς σκοπούς.

Χαρακτηρίζοντας τα «Ματωμένα Χριστούγεννα» ως ημέρα πένθους και τραγωδίας για τους Τουρκοκύπριους, ο Ουστέλ δήλωσε ότι η ιστορία του «λαού» του καθορίζεται όχι από σφαγές αλλά από αντίσταση, αξιοπρέπεια και τη βούληση δημιουργίας κράτους.

Περιέγραψε τον έπαινο της βίας της ΕΟΚΑ ενώ μιλά για ειρήνη ως «ανοιχτή υποκρισία», τονίζοντας ότι γνήσιος διάλογος και δίκαιη λύση είναι αδύνατα αν νομιμοποιούνται οι «σφαγές».

«Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο αντιμετωπίζοντας την αλήθεια», είπε ο Ουστέλ, προσθέτοντας ότι η ρητορική που δοξάζει τη βία δεν εξυπηρετεί τον συμφιλιωτισμό στο νησί.

Ο Ουστέλ σημείωσε επίσης ότι η νοοτροπία που οδήγησε στις επιθέσεις του 1963 δεν έχει αλλάξει εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι τέτοια ρητορική υπογραμμίζει ξανά γιατί ο «τουρκοκυπριακός λαός» χρειάζεται την αποτελεσματική εγγύηση της Τουρκίας και την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί.