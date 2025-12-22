Η εικόνα των «ήρεμων νερών» φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια νέα περίοδο προκλήσεων, καθώς μέσα σε μόλις λίγα εικοσιτετράωρα σημειώθηκε δεύτερο σερί περιστατικό με τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.

Αυτή τη φορά, οι κινήσεις της γειτονικής χώρας δεν περιορίστηκαν σε απλές πτήσεις, αλλά περιλάμβαναν οπλισμένα μαχητικά F-16 που πέταξαν σε σχηματισμό, μια ενέργεια που παραδοσιακά αξιολογείται ως επιθετική κίνηση.

Η ακτινογραφία των προκλήσεων και οι αναχαιτίσεις

Συνολικά, οι ελληνικές αρχές κατέγραψαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου την περασμένη Δευτέρα. Τη «μερίδα του λέοντος» είχε ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου ATR-72, το οποίο ευθύνεται για τις έξι από αυτές, ενώ η έβδομη σημειώθηκε από το ζεύγος των μαχητικών. Παράλληλα, σημειώθηκαν και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών.

Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν άμεση και ακολούθησε το πάγιο πρωτόκολλο. Ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν και προσέγγισαν τα τουρκικά αεροσκάφη, προχωρώντας στην αναχαίτισή τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα τρία τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και εκδιώχθηκαν από την περιοχή χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω κλιμάκωση, παρά το γεγονός ότι τα F-16 της Άγκυρας έφεραν οπλισμό.

Η συχνότητα των πτήσεων αυτών το τελευταίο διάστημα προβληματίζει τους αναλυτές, καθώς δείχνει μια διάθεση της Τουρκίας να δοκιμάσει εκ νέου τις αντοχές και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας σε ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου.