Η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να επιβληθεί της Ιταλίας και να πάρει την πρώτη της νίκη στο φετινό EuroBasket, όμως ένα πανό των Ελλήνων φιλάθλων για τον Ακίλε Πολονάρα, έκλεψε την παράσταση.

Οι «Πελαργοί», πιστοί ακόλουθοι της Ελλάδας σε κάθε μεγάλη διοργάνωση σε όλο τον κόσμο, ύψωσαν ένα συγκινητικό πανό, το οποίο αναφερόταν στον άτυχο Ιταλό άσο, ο οποίος δεν έχει κατορθώσει να βρεθεί με την εθνική ομάδα της χώρας του, καθώς για άλλη μια φορά τα τελευταία δύο χρόνια δίνει μάχη με τη λευχαιμία.

Αφήνοντας ένα σχόλιο (γραμμένο στα ελληνικά) κάτω από το Instagram μίας οπαδού που βρέθηκε στη Λεμεσό, ο Ιταλός αθλητής έδειξε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον που το όνομά του έγινε σύνθημα.