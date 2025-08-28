Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ό,τι θέλει πετυχαίνοντας 31 πόντους, η Εθνική Ελλάδας μπήκε με το δεξί στο EuroBasket 2025 καθώς νίκησε με 75-66 την Ιταλία στη Λεμεσό.

Το παιχνίδι άρχισε με τις δύο ομάδες να προσέχουν πολύ τις άμυνες τους, με την Εθνική μας πάντως να έχει το προβάδισμα και με τρίποντα των Παπανικολάου και Τολιόπουλου να καταφέρνει να ξεφύγει, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +10 (22-12).

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπε από την ομάδα του και ειδικά στην άμυνα, στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως οι Ιταλοί με τα επιθετικά ριμπάουντ κατάφερναν να βρίσκουν λύσεις επιθετικά. Έτσι, κατάφεραν να πλησιάσουν στο -4 (36-32) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο Αντετοκούνμπο είχε 14 πόντους με 7/10 σουτ και 4 ριμπάουντ.

Ο Greek Freak ήταν ασταμάτητος και με 9 συνεχόμενους δικούς του πόντους η Ελλάδα ξέφυγε με 48-41 στο 26′, για να βοηθήσουν αμέσως μετά και οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Ντόρσεϊ, στέλνοντας τη διαφορά στο +11 (52-41). Διαφορά που υπήρχε και στο τέλος της τρίτης περιόδου (56-45), με την Εθνική μας ομάδα να μπαίνει στην τέταρτη για να τελειώσει τη δουλειά.

Η Ιταλία βέβαια, όπως αναμενόταν, έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να πλησιάσει στο -6 (66-60) στο 36′, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο όμως με… τρίποντο έκανε το 71-61 στο 38′ και τελικά η νίκη ήρθε με 75-66, με τον Greek Freak να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 31 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6, Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (2), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Αντετοκούνμπο Γ. 31, Αντετοκούνμπο Κ., Αντετοκούνμπο Θ. 6 (1), Μήτογλου 9.

Ιταλία (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8, Μέλι 15 (1), Φοντέκιο 4 (1), Τόμπσον 3, Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10, Νιανγκ 11 (1), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2).