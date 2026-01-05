Για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα μίλησε το πρωί της Δευτέρας 5/1 ο επίσκοπος Άσσου Τιμόθεος και περιφερειάρχης της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. «Ο λαός δοκιμάζεται εδώ και χρόνια» είπε και τόνισε πως είναι μια δύσκολη και κρίσιμη ώρα».

«Όλα είναι ήσυχα. Ο κόσμος γενικά έχει αγοράσει τροφή για οτιδήποτε γίνεται “αύριο”περιμένοντας πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δυστυχώς, η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει διάφορα ιδεολογικά κλίματα. Για τη Βενεζουέλα είναι μια δύσκολη και κρίσιμη ώρα. Είναι μια χωρισμένη χώρα, σε όσους υποστηρίζουν τον Μαδούρο και σε όσους αντιδρούν εναντίον του και του καθεστώτος. Τα χτυπήματα που έκαναν οι ΗΠΑ ήταν σε ορισμένα σημεία. Δεν έγιναν για να αναστατώσουν όλη τη χώρα και όλο το Καράκας. Είναι περίεργο το θέμα, αυτό που μας “βασανίζει” είναι τι θα γίνει αύριο. Προς το παρόν, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αναλάβει έως την ώρα που θα γίνουν εκλογές. Οι ΗΠΑ επιμένουν να έχουν έλεγχο στη Βενεζουέλα», είπε στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Αυτό που ανησυχεί τον λαό της Βενεζουέλας είναι το τι θα γίνει, γιατί δοκιμάζεται εδώ και χρόνια. Είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου με την έννοια ότι έχει πετρέλαιο, πλούτη, αλλά δυστυχώς οι πολιτικές αναταραχές φέρνουν δυστυχία και ανησυχία και δεν έχουν επιτρέψει έως τώρα να εξελιχθεί η χώρα. Οι άνθρωποι παίρνουν έναν μισθό που δεν τους αρκεί για τίποτα» δήλωσε.

«Οι πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν ώρα με την ώρα να γυρίσουν σπίτι τους. Υπάρχει όμως διχασμός μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Όταν εκείνοι που κυβερνούν δεν ακούν τον λαό και δεν αφήνουν τον λαό να σκέφτεται αλλά σκέφτονται για τον λαό, τέτοιες καταστάσεις γίνονται στον κόσμο. Η Βενεζουέλα είναι πολύ πλούσια χώρα» επεσήμανε.