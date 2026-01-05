«Την απόπειρα σε μένα τους είχε βάλει η Greek Mafia, ο Στεφανάκος να με εκτελέσουν. Είχα διαφορές με τον Στεφανάκο εγώ πριν και με τον Σκαφτούρο. Με αυτούς που έχω προηγούμενα στη ζωή μου. Είδα τον μοτοσικλετιστή κι αναγνωρίζω ποιος ήταν. Είχε βγάλει το κράνος και το είχε βάλει πάνω στη μηχανή και μιλούσε στο τηλέφωνο κοντά στο σπίτι μου μπαίνοντας στο χωριό, κοντά στο βενζινάδικο. Πολλές φορές βρίσκω συγκρατούμενούς μου εκεί, πολλές φορές μπορεί και 100 φορές στην Αμαλιάδα. Δεν φοβήθηκα. Αν έβλεπα τον Σκαφτούρο θα φοβόμουν, το γιο του δεν τον φοβήθηκα».

Με αυτά τα λόγια είχε περιγράψει την απόπειρα δολοφονίας του, την 9η Ιουνίου του 2010 στη Ροβιάτα Ήλιδας ο 61χρονος σήμερα Διονύσης Ντούρος, σε βάρος του οποίου υπήρχε συμβόλαιο θανάτου, «υπογεγραμμένο» από τα βαρύτερα ονόματα του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος, που πλέον δεν βρίσκονται εν ζωή.

Του ανταποκριτή μας στο patrisnews.gr για την Ηλεία.

Ο Δ. Ντούρος, θύμα της απόπειρας δολοφονίας στη Ροβιάτα

Σήμερα, με αφορμή την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για τη συγκεκριμένη υπόθεση σε μερικές ημέρες, ενώπιον του ΜΟΕ Πατρών, η εφημερίδα «Πατρίς» παρουσιάζει αποκλειστικά τα σημαντικότερα σημεία των καταθέσεων του θύματος και του κατηγορούμενου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου, που είχε κρίνει ένοχο σε πρώτο βαθμό τον πατέρα του βασικού κατηγορούμενου, Βασίλη Ρουμπέτη. Τον 38χρονο που δολοφονήθηκε τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλλό, με τη συγκεκριμένη ενέργεια να αποδίδεται στον πόλεμο μεταξύ της επονομαζόμενης Greek Mafia με τη ρωσόφωνη μαφία.

Για την υπόθεση της Ροβιάτας, ο Βασίλης Ρουμπέτης είχε κριθεί ένοχος σε πρώτο βαθμό για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξης ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα από τη δολοφονία του το 2023, είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Το ΜΟΔ Ζακύνθου είχε αποφασίσει την ενοχή του 72χρονου, σήμερα, άνδρα και πατέρα του Βασίλη Ρουμπέτη, για απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καταδικάζοντάς τον σε 10ετή κάθειρξη.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος φαίνεται πως παρακολουθούσε, ευρισκόμενος σε όχημα ιδιοκτησίας του γιου του, τις κινήσεις του θύματος και να ήταν εκείνος που ειδοποίησε τον εκτελεστή για τη φυγή του από την παραλία της Ροβιάτας. Οι μαρτυρίες των κατοίκων για το όχημα είχαν οδηγήσει τις αρχές στο Βασίλη Ρουμπέτη. Ο πατέρας του είχε πάει στην αστυνομία, υποστηρίζοντας πως άκουσε τις φήμες για το αυτοκίνητο του γιου του. Είχε επισημάνει μάλιστα πως εκείνος είχε το όχημα, καθώς ήθελε να επισκεφθεί κάποιους δικούς του ανθρώπους στην Αμαλιάδα.

«Αν δεν υπήρχε ο πατέρας δεν θα γινόταν η απόπειρα»

«Τον είδα ότι ήταν ο γιος του, τον αναγνώρισα. Με ήξερε από τη φυλακή. Αν δεν υπήρχε ο πατέρας δεν θα γινόταν η απόπειρα. Με περίμενε εκεί και ενημέρωσε το γιο του. Εγώ τον είδα, δεν ξέρω αν αυτός με είδε, με γνώρισε από τη φυλακή. Ο πατέρας του ήταν για να δώσει την εντολή από τη θάλασσα, ήθελε να του δώσει εντολή» είχε καταθέσει ο Διονύσης Ντούρος.

Το θύμα είχε αναφέρει στην κατάθεσή του ότι δεν γνώριζε αυτόν, παρά μόνο το γιο του.

«Πριν τον κατηγορούμενο δεν τον γνώριζα. Ερχόμενος από Αμαλιάδα, μπαίνοντας στο χωριό μου στη διασταύρωση, ήμουν μόνος μου, για τη Ροβιάτα, είχε ένα βενζινάδικο αριστερά, είδα μια μηχανή, μιλούσε στο τηλέφωνο χωρίς κράνος. Τον γιο του τον γνώριζα από τη φυλακή, φυσιογνωμικά μου τον είχαν δείξει, δεν είχα επαφή καμία. Τον αναγνώρισα που τον είδα, μιλούσε στο τηλέφωνο, εκ των υστέρων το έμαθα ότι ήταν γιος του».

Συνεχίζοντας, είπε ότι συγχωριανοί του τον ειδοποίησαν τη στιγμή που ήταν στη θάλασσα, ότι ένα Hyundai ήταν πολλές ώρες εκεί, με τον κατηγορούμενο μέσα σε αυτό, περιγράφοντας ότι μόλις ξεκίνησε να φύγει, τον ακολούθησε.

«Με πήρε από πίσω ο κύριος ακριβώς φεύγοντας από την παραλία με προσπέρασε κάποια στιγμή και τον είδα να μιλά με τη μηχανή που είχα δει στη διαδρομή. Τον είδα να μιλάει, μας είχε πάρει από πίσω, μας περνά, κάνει κάποια νεύματα με τη μηχανή. Ήταν η ίδια που είχα δει το πρωί και μετά από αυτό. Περίπου 500 μέτρα είναι το σπίτι μου, έφτασε και η μηχανή πίσω. Το Hyundai μετά το έχασα, σιγά πήγαινα. Από το Hyundai με τη μηχανή αφού τους πέρασα χώρισαν και ήρθε δίπλα η μηχανή. Φτάνω, το σπίτι μου είναι στο κέντρο του χωριού, πέρασα στην εθνική και μπήκα στο χωριό, από τη διασταύρωση είναι 200 – 500 μέτρα από το σπίτι μου. Πίσω μου η μηχανή κατέβηκα από το αυτοκίνητο, ξαναγύρισα και με χτύπησε στο κεφάλι, 92% αναπηρία, 6-7 χειρουργεία, αποκατάσταση. Μεσημέρι γυρνούσα από την Αμαλιάδα. Τον είδα ότι ήταν ο γιος του, τον αναγνώρισα. Με ήξερε από τη φυλακή» είχε πει για τη στιγμή που ο εκτελεστής του είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει.

«Βρέθηκα εκεί, κακή ώρα, κακή στιγμή»

Από τη δική του πλευρά, ο κατηγορούμενος για συνέργεια στην απόπειρα δολοφονίας, είχε αρνηθεί την κατηγορία, αποδεχόμενος ότι είχε το αυτοκίνητο του γιου του και πως βρισκόταν εκεί για κολύμπι.

«Πήγα στην παραλία, στην Αμαλιάδα πήγα. Βρέθηκα εκεί, κακή ώρα, κακή στιγμή. Δε βρέθηκα με το γιο μου εκεί. Δεν έχω μιλήσει με το γιο μου. Αποδίδω την εμπλοκή μου στην κακιά ώρα. Στην αστυνομία πήγα μόνος μου. Έτυχε και ήμουν εκεί, Δεν αναζητούσα κανέναν, δεν είχα προσχεδιάσει κάτι. Την ήξερα την παραλία, όλες τις ξέρω. Ο πατέρας μου ήταν από Αμαλιάδα, είχε σπίτι. Πήγα στην παραλία του χωριού, τα χωριά είναι όλα κοντά δίπλα από τα Σαβάλια είναι η Ροβιάτα είναι 3-4 χιλιόμετρα από την παραλία. Στο χωριό μπορεί να πήγα, δε θυμάμαι για να πάρω κάτι ίσως στην παραλία. Βρέθηκα με ανθρώπους που πουλούσαν καρπούζια. Δεν μπορώ να θυμηθώ με ποιον συνομίλησα εκείνη την ημέρα, με αγνώστους. Δε συνομίλησα με μοτοσικλετιστή. Δεν ξέρω για το γιο μου, έχω να έρθω σε επαφή πάνω από χρόνο. Έχει τα δικά του προβλήματα, είτε το ότι καταδικάστηκε ο γιος μου στην Πάτρα. Έμενα με τη μητέρα μου. Έφευγα να ξεσκάω ακόμα πήγαινα σε μοναστήρια για να ξεσκάω, βρέθηκα εκεί από λάθος στιγμή. Δε γνωρίζω πότε βγήκε από τη φυλακή, τώρα δεν έχω σχέση με το γιο μου, διέκοψα τη σχέση μας, σταμάτησα να μιλάω μαζί του.

Για τη στιγμή που το θύμα ανέφερε ότι τον παρακολουθούσε και πως συνεννοήθηκε με τον οδηγό της μηχανής, ο κατηγορούμενος είχε ισχυριστεί στην απολογία του στο ΜΟΔ Ζακύνθου ότι «την θυμάμαι τη μηχανή, με ρώτησε ο αναβάτης πως θα πάει Πάτρα, Αίγιο και του έδειξα. Εγώ πήγα δεξιά κι αυτός αριστερά. Αυτός ήταν αριστερά και άναψα τα φώτα για να περάσω, πήγαινε σιγά. Πολλές μηχανές υπήρχαν. Δεν ξέρω ποιος ήταν στη μηχανή, του μίλησα, όντως άναψα τα φώτα στη Mercedes και εγώ ήθελα να φύγω. Στην παραλία δεν πήγα κατευθείαν σταμάτησα και στο δρόμο. Δεν ήξερα το σπίτι του παθόντα. Πέρασα απ’ το καφενείο και πήγα, αναγκαστικά πρέπει να περάσεις μέσα από το χωριό. Είχα ένα Hyundai ήταν του γιου μου, το είχε δώσει τα Χριστούγεννα. Καλές σχέσεις είχα τότε με το γιο μου».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως ανέφεραν ρεπορτάζ της εφ. «Πατρίς» από εκείνη την περίοδο, την 9η Ιουνίου του 2010 μια μηχανή μεγάλου κυβισμού χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαινε ένα άτομο που φορούσε κράνος, σταμάτησε έξω από το καφενείο του πατέρα του 45χρονου.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας πυροβόλησε δύο φορές τον 45χρονο από απόσταση 10 μέτρων στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα. Μάλιστα, είχε προσπαθήσει να πυροβολήσει και τρίτη φορά, αλλά το όπλο έπαθε εμπλοκή.

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών όπου είχε νοσηλευτεί για μήνες στην εντατική.

Από τις μαρτυρίες των κατοίκων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, είχαν επικεντρωθεί σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Hyundai, που παρακολουθούσε τον 45χρονο και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του 26χρονου, τότε, ταξιτζή.