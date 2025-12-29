Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 35χρονος, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης του σκληρού κακοποιού με το παρατσούκλι «Έντικ», και οι αρχές του αποδίδουν το ρόλο του εκτελεστή δολοφονιών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Ο 35χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο. Ο κατηγορούμενος ήταν και καταζητούμενος, αφού είχε ερήμην καταδικαστεί σε κάθειρξη 35 ετών ως συνεργός στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, απολογούμενος, ο 35χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με την εν ψυχρώ δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος, για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, φέρεται να επικαλέστηκε άλλοθι, το οποίο, ωστόσο, δεν έπεισε, αφού ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 35χρονου παρακολουθώντας και καταγράφοντας κινήσεις προσώπων που ανήκουν στο φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον.

Στο σπίτι στα Καλύβια όπου συνελήφθη, βρέθηκαν πλαστά ρουμανικά ταξιδιωτικά έγγραφα, με τον 35χρονο να φέρεται να επιβεβαιώνει ότι στο διάστημα που διέφευγε τη σύλληψη είχε ταξιδέψει στη Βουλγαρία.