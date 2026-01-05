Το ευρωπαϊκό μπάσκετ εξελίσσεται και τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων αλλάζουν διαρκώς. Ο Ολυμπιακός επιθυμεί να βρίσκεται στην elite της EuroLeague, κάτι που απαιτεί και οικονομικές υπερβάσεις. Αυτό συνέβη και φέτος. Μέχρι πρότινος, μόνο οι αποδοχές των παικτών άγγιζαν τα 22 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τεχνικό επιτελείο και άλλες υποχρεώσεις. Με την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ, το ποσό αυτό ξεπέρασε τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται τα buy out που κατέβαλε φέτος η διοίκηση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο αριθμός των συμβολαίων που «έσπασε» ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν. Οι Πειραιώτες προχώρησαν για πέμπτη φορά σε καταβολή χρημάτων προς άλλες ομάδες, προκειμένου να αποκτήσουν τους παίκτες που είχαν στοχεύσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Παρτιζάν, μιας και η ομάδα του Βελιγραδίου εισέπραξε συνολικά 800.000 ευρώ: 300.000 τον Σεπτέμβριο για τον Φρανκ Νιλικίνα και 500.000 τις τελευταίες ώρες για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένο buy out στα συμβόλαια των δύο παικτών.

Αντίστοιχα, χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης ήταν και η περίπτωση του Χολ στην Μπασκόνια, με τις διαπραγματεύσεις να καταλήγουν στις 600.000 ευρώ. Διαφορετική ήταν η περίπτωση του Γουόρντ, ο οποίος είχε συγκεκριμένο buy out 300.000 ευρώ με την Παρί, όπως και του Νετζήπογλου, του οποίου η αποδέσμευση από την ΑΕΚ κόστισε περίπου 150.000 ευρώ. Επιπλέον, οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν 500.000 ευρώ στον Προμηθέα για τον Καραγιαννίδη, ο οποίος παραμένει δανεικός στην ομάδα της Πάτρας έως το τέλος της σεζόν.

Συνολικά, μόνο για buy out παικτών, ο Ολυμπιακός έχει δαπανήσει φέτος 2.350.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα χρήματα που καταβλήθηκαν για τη λύση του συμβολαίου του Βιλντόζα. Αν συνυπολογιστούν όλα τα έξοδα – συμβόλαια παικτών και προπονητών, buy out, μισθοί προσωπικού, φορολογικές υποχρεώσεις και λειτουργικά κόστη – το συνολικό μπάτζετ ξεπερνά πλέον τα 43.2 εκατ. ευρώ.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού

PG: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα

SG: Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Ουόρντ, Λαρεντζάκης

PF: Βεζένκοφ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Φαλ, Αντετοκούνμπο