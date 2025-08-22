Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έδωσε το «παρών» στο ΟΑΚΑ για το ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στο τουρνουά Aegean Acropolis, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την ομάδα ενόψει του EuroBasket 2025.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ λίγο πριν από το τζάμπολ, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ αναφέρθηκε στην εικόνα της Εθνικής, στις προοπτικές της αλλά και στη σημασία της υπομονής:

«Σήμερα είναι ένα παιχνίδι που εύχομαι να το απολαύσει ο κόσμος. Πιστεύω ότι όλα κινούνται βάσει του πλάνου που έχει ο προπονητής και ελπίζω να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», είπε αρχικά.

Συγκρίνοντας τη σημερινή ομάδα με εκείνη του 2005, ο Γιαννάκης τόνισε: «Τότε προσπαθούσαμε να μάθουμε στα παιδιά πώς να αντιδρούν στις δύσκολες καταστάσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος που τα παιχνίδια έβγαζαν πίεση. Στους κρίσιμους αγώνες ήμασταν έτοιμοι – πλην ενός απέναντι στη Γαλλία – και αυτή η νίκη μας έδωσε τεράστια ώθηση».

Για την τωρινή Εθνική και τις δυνατότητές της, ξεκαθάρισε: «Φυσικά και πιστεύω την ομάδα. Έχει ποιότητα και πρέπει να τη στηρίζουμε, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Έχουμε τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου, τον Γιάννη, και περιμένουμε να βρούμε ρυθμό. Χρειάζεται ηρεμία, ενέργεια και όλοι μας να είμαστε δίπλα της».

Τέλος, σε ερώτηση για πιθανές συμβουλές προς τους διεθνείς, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές. Το σημαντικό είναι να έχουμε υπομονή, να μη μας παρασύρει το σκορ. Με πειθαρχία, ενέργεια και σκληράδα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η Εθνική είναι πάνω από όλους».