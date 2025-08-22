Μια απάνθρωπη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Κίσαμο με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα από την Αθήνα, που παρίστανε την καλόγρια και συγκέντρωσε χρήματα, δήθεν για να δοθούν σε παιδάκια με καρκίνο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Μια γυναίκα Ρομά κυκλοφορούσε στην Κίσαμο υποδυόμενη την καλόγρια. Κρατώντας σταυρουδάκια, κομποσκοίνια υποτίθεται από το Άγιο Όρος, εικονίσματα αγίων κ.ά. προσπαθούσε να τα πουλήσει και μαζί να «πουλήσει παραμύθι» ότι τα έσοδα προορίζονταν για καρκινοπαθή παιδάκια.

Πολίτες που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνε καλά ενημέρωσαν το Α.Τ. Κισάμου αστυνομικοί του οποίου την εντόπισαν, έκαναν την έρευνά τους και στη συνέχεια τη συνέλαβαν για αντιποίηση και παρεμπόριο.

Η γυναίκα μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ήταν από την Αθήνα και είχε έρθει στην Κίσαμο για το καλοκαίρι.