Ένας 14χρονος συνελήφθη στη Λέσβο, κατηγορούμενος ότι έβαλε σκόπιμα τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στα Δάφια.

Στην προανάκριση του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής ομολόγησε ότι, παίζοντας με δύο φίλους του και ενοχλημένος από τα χόρτα, προσπάθησε να τα κάψει με αναπτήρα, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει. Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά περιορίστηκε έγκαιρα και δεν πήρε διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γονείς του ανηλίκου, βουλγαρικής υπηκοότητας, εργάζονταν την ώρα του περιστατικού σε διπλανό χωριό όπου και διαμένουν. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, ενώ στους γονείς δεν έχουν απαγγελθεί προς το παρόν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αναμένεται δε να του επιβληθεί και πρόστιμο το οποίο ενδέχεται να φθάσει μέχρι και το ποσό των 3.000 ευρώ.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λέσβου – Λήμνου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς την 21η Αυγούστου 2025 και περί ώρα 19:24΄ σε χορτολιβαδική έκταση στην Τ.Κ. Δαφίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου του Νομού Λέσβου. Συνελήφθη, την

ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο Ρ. Ι. ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς το 2011, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας για πυρκαγιά που προκλήθηκε στην ανωτέρω έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Η σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

πηγή εικόνας: lesvosnews.net