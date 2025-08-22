Μπροστά στα μάτια των παιδιών τους σκότωσε ένας 40χρονος την 26χρονη σύζυγό του στον Βόλο. Μάλιστα, η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, που είδε τι συνέβη, περιέγραψε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε».

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν όσα είδαν και συγκλονίζουν. «Άκουσα τα παιδιά, φωνές των παιδιών, να φεύγουν από τις σκάλες», λέει μάρτυρας στο Mega.

«Αυτόν τον είδα στη βεράντα, έτρεχε. Μετά, ακούω φωνές, τσίριζαν τα παιδάκια. Κάτι κρατούσε στα χέρια του».

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφει στο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα: «Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό».

«Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα» λέει.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος έφυγε τρέχοντας, αφότου σκότωσε τη σύζυγό του.

Ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στα τέλη Ιουνίου του 2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, «τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛ.ΑΣ., ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια, δεν δούλευε κανείς παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια. Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες».

«Σήμερα, φαίνεται να είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, σαν να γράφει κάποιο μήνυμα, αυτό πίστευε. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά και πήρε, όπως είδαμε, το αιχμηρό όργανο και άρχισε να τη χτυπά. Τα παιδιά κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους είχε σημαντικά προβλήματα με ναρκωτικά», ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων».

«Είναι ενδεικτικό αυτό που έχει συμβεί στις 28 Ιουνίου του 2025 με τη μεταφορά στην ψυχιατρική κλινική. Την προηγούμενη ημέρα, ο δράστης της στυγερής δολοφονίας είχε προχωρήσει σε μία απόπειρα αυτοκτονίας στο μπαλκόνι του σπιτιού, πάλι μπροστά στα παιδιά του».

«Αυτός ο άνθρωπος έχει συλληφθεί 3 – 4 φορές το 2019, τις περισσότερες από αυτές για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του ’19 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών και τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Φυλακίστηκε για δύο μήνες», κατέληξε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.