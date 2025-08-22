Συγκλονίζει ένα νέο άγριο έγκλημα που έγινε σήμερα το πρωί στον Βόλο, όπου ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος.

Οι πρώτες πληροφορίες του Newsbeast αναφέρουν ότι οι σύζυγοι από Αλβανία (36 ετών το θύμα, 40 ετών ο δράστης) έχουν τέσσερα παιδιά, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι δυο τους ήταν στο σπίτι τους που βρίσκεται σε πολυκατοικία, όταν κατέβηκαν κάτω και συνέχισαν να μαλώνουν.

Η γυναίκα φέρεται να πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε είτε από μαχαίρι είτε από θραύσματα τζαμαρίας. Ο σύζυγός της είτε τη μαχαίρωσε είτε την πέταξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας και στη συνέχεια δραπέτευσε.

Η γυναίκα παρελήφθη νεκρή από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Οι αστυνομικοί αναζητούν που άνδρα, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας τη Γλάδστωνος, σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο».

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Αυτόπτης μάρτυρας του φονικού φέρεται πως ήταν η κόρη του ζευγαριού, αναφέρει το thenewspaper.gr.