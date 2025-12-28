Άνοιξαν οι αγρότες προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 18:00 και θα αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα γίνει. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ήδη ανοιχτό.

Για μία ώρα, από τις 13:00 μέχρι τις 14:00, οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού στη θέση Δερβένι (προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα) και σχηματίστηκαν ουρές στους παράδρομους, στους οποίους διοχετεύτηκαν τα αυτοκίνητα.