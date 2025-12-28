Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρωθυπουργός εθεάθη να κάνει βόλτα χθες το βράδυ στο ενετικό λιμάνι Χανίων και να απολαμβάνει την εορταστική ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να μιλήσει και να φωτογραφηθεί με κόσμο που τον χαιρέτησε, αλλά και με υπάλληλο της ΔΕΔΙΣΑ, αναγνωρίζοντας ότι τις μέρες των εορτών το έργο της καθαριότητας γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό.

Αύριο ο πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του τηλεοπτικού σταθμού Action 24, στη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα.