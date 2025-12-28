«Εμείς ως ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή έχουμε εκφράσει τη στήριξή μας στον αγώνα των αγροτών, γιατί είναι αγώνας επιβίωσης αυτός που κάνουν», τόνισε ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό «Open».

Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα γνώριζαν εδώ και χρόνια το καζάνι που βράζει, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, μη καταβολής αποζημιώσεων για μεγάλες καταστροφές και καθυστέρησης στον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς, που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα των εξαγωγέων».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «την επιστροφή των χρημάτων από όσους τα πήραν, υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ και άλλων κομμάτων, που ‘ευλογούσαν την ΚΑΠ’ ενώ αυτή ξεκληρίζει τους αγρότες».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Όπως είπε, «μη βλέπουμε το δέντρο της Mercosur και χάνουμε το δάσος, γιατί η Mercosur “φύτρωσε” πάνω στην ΚΑΠ, την οποία ΚΑΠ έχουν στηρίξει όλα τα άλλα κόμματα».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε «τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών» ενώ αναφέρθηκε και στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, «που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα».

Τόνισε «την ανάγκη άμεσων μέτρων για αποζημιώσεις, μείωση κόστους παραγωγής, ενίσχυση εφοδίων και αποκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών (κτηνιατρικών, γεωπονικών), ώστε να μείνουν οι αγρότες στη γη τους και να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια του λαού με ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα».

Σημείωσε ότι «το ΚΚΕ θα στηρίξει την κλιμάκωση που αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες στα μπλόκα, στην Πανελλαδική Επιτροπή και στους συλλόγους, από όλα τα μέτωπα και τα μετερίζια που έχουμε δυνάμεις».

Ο Λ. Νικολάου-Αλαβάνος σχολίασε επίσης την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΝΔ, Κώστα Καραγκούνη, στο πάνελ, σχετικά με τη θέση που θα κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, σημειώνοντας ότι «οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν τις ρήτρες στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό προϊδεάζει και το τι στάση θα κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση όταν θα γίνει η διαπραγμάτευση». Στην παρατήρηση δε, του εκπροσώπου της ΝΔ, ότι η κυβέρνηση «δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα», ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ απάντησε «οι ευρωβουλευτές σας, όμως, τοποθετήθηκαν συγκεκριμένα επί του συγκεκριμένου ζητήματος, άρα οι πόρτες είναι ανοιχτές από τη δική σας πλευρά για να προχωρήσει κι αυτή η συμφωνία που έρχεται πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ».