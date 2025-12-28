Μεγάλη η ταλαιπωρία στους δρόμους και σήμερα για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα από τα αγροτικά μπλόκα.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) και όσο οι ώρες περνούν, η κίνηση αυξάνεται στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, με τα πράγματα να γίνονται πολύ δύσκολα για οδηγούς και επιβάτες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στην εθνική οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγου και μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 3:00 το μεσημέρι, έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, οι οποίες θα μεγαλώνουν όσο περνούν οι ώρες.

Στη γέφυρα του Μαρτίνου υπάρχει εκτροπή των οχημάτων προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Δείτε εικόνες από drone στο τμήμα από Θεολόγο μέχρι τη γέφυρα Μαρτίνου.