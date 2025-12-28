Αδιανόητη υπόθεση συγκλονίζει τη Σουηδία, καθώς ένα 12χρονο αγόρι συνελήφθη μετά τη δολοφονία 21χρονου στο Μάλμε.

Το αγόρι φέρεται να πληρώθηκε με 250.000 σουηδικές κορώνες (27.000 δολάρια) για να ταξιδέψει στο Μάλμε και να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο άτομο. Ωστόσο, κατέληξε να πυροβολήσει και να σκοτώσει λάθος άνθρωπο.

Ο 21χρονος που έπεσε νεκρός ήταν μαζί με συνομίλικούς του μέσα σε αυτοκίνητο με την αστυνομία να θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος ήταν άλλος επιβάτης του συγκεκριμένου οχήματος.

Όλοι οι επιβαίνοντες είχαν ποινικό μητρώο, ενώ και το θύμα είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών για ληστεία, απειλές κατά αξιωματούχων και άλλα αδικήματα

Παραμένει άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία και για ποιον λόγο, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να μην ήταν η πρώτη φορά που το παιδί συμμετείχε σε «εκτέλεση».

Πως έφτασαν στη σύλληψή του

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, ο ανήλικος συνελήφθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μετά από μαρτυρίες αυτοπτών που είδαν το περιστατικό. Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι της γιαγιάς του σε άλλη πόλη, όπου ζούσε από τα 7 του χρόνια, και πιστεύεται ότι είχε εμπλακεί σε βίαιες εγκληματικές συμμορίες.

«’Εκρηξη» εγκληματικότητας σε μικρές ηλικίες

Στη Σουηδία, έχουν υπάρξει στο παρελθόν υποψίες για συμμετοχή 12χρονων σε εκρήξεις, ρίψη χειροβομβίδων και αποστολές για λογαριασμό συμμοριών. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που άτομο τόσο μικρής ηλικίας θεωρείται ύποπτο για θανατηφόρο πυροβολισμό.