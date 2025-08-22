Με κάποιο εργαλείο ψησίματος και όχι με μαχαίρι έγινε τελικά η δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στο Βόλο με δράστη τον 40χρονο σύζυγο της, ο οποίος αναζητείται από το πρωί της Παρασκευής, με την τοπική κοινωνία να είναι σοκαρισμένη από το νέο άγριο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, ενώ ο καυγάς είχε ξεκινήσει μέσα στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας όπου παρακολουθούσαν και τα άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 6, 13 και 18 ετών. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, που εξέτασε μακροσκοπικά τη σορό, η 36χρονη φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στο πλευρά, ενώ συνέπεια της πτώσης της σε τζαμαρία προέκυψαν επιπλέον τραύματα από τα σπασμένα γυαλιά. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είχε ήδη επέλθει ο θάνατος.

Σε ό,τι αφορά τον 40χρονο δράστη, επιβεβαιώνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε διαταχθεί και ο εγκλεισμός του σε ίδρυμα, στις 28 Ιουνίου, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε. Άγνωστο όμως είναι το πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος -επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τους γύρω του, όπως αποδείχτηκε- κυκλοφορούσε ελεύθερος. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς η 16χρονη κόρη του ζευγαριού, τα χτυπήματα φαίνεται πως ξεκίνησαν από το διαμέρισμα με τη γυναίκα να κατεβαίνει στην είσοδο σε μία απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, χωρίς να τα καταφέρει δυστυχώς.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία της 36χρονης

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.