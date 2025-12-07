Ο Παναθηναϊκός ήταν αγκαλιά με τη νίκη στην έδρα της ΑΕΛ, στο 99′ όμως οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-2 με πέναλτι, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στα ατομικά λάθη που συνεχίζονται και κοστίζουν.

Οι «πράσινοι» έμειναν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να προηγηθούν με 2-1, στις καθυστερήσεις, όμως, ο Μλαντένοβιτς υπέπεσε σε πέναλτι και έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλούς να ισοφαρίσουν.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχασε δύο βαθμούς και δεν κατάφερε να πλησιάσει την πρώτη 4άδα, με τον Μπενίτεθ να έχει παράπονα από τους παίκτες του για τα ατομικά λάθη που συνεχίζονται.

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ειδικά όταν είδαμε την κατάσταση του γηπέδου. Κάναμε παραπάνω από αρκετά για να νικήσουμε, είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχνίδι», είπε αρχικά ο Ισπανός προπονητής και συνέχισε.

«Τελικά ισοφαριστήκαμε, δυστυχώς, από μία φάση με ένα εύκολο πέναλτι. Βλέπουμε ότι κάνουμε ατομικά λάθη που μας κοστίζουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.

Προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε κάποιες σέντρες και τα καταφέραμε, δεν είναι δυνατόν να το κάνεις σε όλες. Τελικά υπήρχε η φάση του πέναλτι και δυστυχώς ήρθε η ισοπαλία».