Ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στην εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ καθώς ανέτρεψε το 1-0 και ήταν μπροστά με 2-1, στο 94′ όμως ο Μλαντένοβιτς… χάρισε πέναλτι στους γηπεδούχους, οι οποίοι ισοφάρισαν σε 2-2 στο 99′ με την εκτέλεση του Πασά.

Από τα πρώτα λεπτά, όπως αναμενόταν, οι «πράσινοι» πήραν την κατοχή της μπάλας και στο 11′ είχαν την πρώτη τους προσπάθεια με ένα σουτ του Τετέ, για να ακολουθήσει στο 19′ η κεφαλιά του Τουμπά. Δύο φάσεις στις οποίες αντέδρασε σωστά ο Αναγνωστόπουλος, κρατώντας το 0-0.

Το κακό για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, πάντως, δεν ήταν το γεγονός ότι δεν σκόραρε στο πρώτο 20λεπτο, αλλά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να γίνει απειλητική στη συνέχεια. Απέναντι σε μια ομάδα που αμυνόταν συνεχώς, το «τριφύλλι» δυσκολευόταν πολύ να δημιουργήσει καθαρή ευκαιρία και το 0-0 δεν άλλαζε.

Στο 37′, όμως, άλλαξε καθώς σκόραραν οι… γηπεδούχοι! Ο Κότσαρης απέκρουσε το σουτ του Γκαράτε, μετά το λάθος του Μλαντένοβιτς, ο Πέρεθ όμως ήταν εκεί που έπρεπε για να κάνει το 1-0 στην επαναφορά. Οι Θεσσαλοί πήραν, έτσι, το προβάδισμα αλλά δεν το κράτησαν για πολύ.

Στο 43′ ο Μλαντένοβιτς έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Καλάμπρια με ωραία κεφαλιά έγραψε το 1-1, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50′, η ομάδα της Λάρισας είχε μεγάλη ευκαιρία με το τετ α τετ του Χατζηστραβού, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό, στέλνοντας τη μπάλα άουτ… Από εκεί και πέρα, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρξει κάποια αξιόλογη φάση, μέχρι να φτάσουμε στο 66ο, όταν ο Τετέ πάτησε περιοχή και πλάσαρε αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Αμέσως μετά, στο 69′, ο Ζαρουρί βρέθηκε στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Φεριγκρά και από το VAR κάλεσαν τον διαιτητή για να δει τη φάση και όταν το έκανε έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Μπακασέτας έκανε το 1-2 στο 74′. Όλα έδειχναν, επομένως, ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε τη νίκη, την οποία θα μπορούσε να «κλειδώσει» στο 88′ με τον Τετέ αλλά τα έκανε όλα λάθος όταν βγήκε τετ α τετ.

Και αφού δεν έγινε το 1-3, στο 94′ υπήρξε νέα παρέμβαση του VAR για το τράβηγμα του Μλαντένοβιτς στον Πασά, με τον διαιτητή να δείχνει και σε αυτή την περίπτωση την άσπρη βούλα, με τον παίκτη της ΑΕΛ που κέρδισε το πέναλτι να αναλαμβάνει και την εκτέλεσή του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΑΕΛ: Aναγνωστόπουλος, Ηλιάδης (63′ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Αποστολάκης (63′ Κοβάσεβιτς), Ανδράδα (74′ Ατανάσοφ), Στάικος, Πέρεζ (74′ Σουρλής), Γκαράτε, Χατζηστραβός.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Μλαντένοβιτς, Καλάμπρια, Πάλμερ, Τουμπά, Τσέριν, Σιώπης, Μπακασέτας (80′ Τζούρισιτς), Τετέ, Ζαρουρί (80′ Ντέσερς), Σφιντέρσκι (58′ Πάντοβιτς).