Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έβγαλε ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του ματς για να εκφράσει τα παράπονά της για τη διαιτησία.

Οι Θεσσαλοί χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο» τον Ευαγγέλου, κάνουν λόγο για «Όσκαρ άθλιας διαιτησίας» και ζητάνε από τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να… ξυπνήσει.

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λάρισας αναφέρει τα εξής: «Το σερί των κακών διαιτησιών για την ΑΕΛ Novibet δυστυχώς συνεχίζεται…

Απαράδεκτος Ευαγγέλου με όσκαρ άθλιας διαιτησίας, δίνει τα ρέστα του υπέρ των φιλοξενουμένων.

Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet.

Επιτέλους ξυπνήστε κ. Λανουά!

Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθουμε».