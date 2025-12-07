Ο Άρης δεν έμεινε στην ανακοίνωση για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αλλά προχώρησε και σε ανάρτηση στα social media για μια φάση, στην οποία φαίνεται ο Κεντζιόρα να κάνει κεφαλοκλείδωμα στον Ράτσιτς.

Οι «κίτρινοι», οι οποίοι ηττήθηκαν με 3-1 τελικά, είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και το έδειξαν με την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και στη συνέχεια ήρθε και μια ανάρτηση στα social media.

Ο Άρης ανέβασε μια φωτογραφία με πρωταγωνιστές τούς Κεντζιόρα και Ράτσιτς, με το σχόλιο να είναι το εξής: «Αν υπάρχει κανονισμός που επιτρέπει το κεφαλοκλείδωμα στο ποδόσφαιρο, να μας τον πείτε να τον μάθουμε κι εμείς…».