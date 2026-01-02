Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (2/1) το πρωί στη βόρεια πλευρά της Λαμίας, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, μετά από αλλεπάλληλα γαβγίσματα του σκύλου του που ανησύχησαν τους γείτονες.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στην Στερεά Ελλάδα

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας γείτονας, ανησυχώντας για τα επίμονα γαβγίσματα του σκύλου που ζούσε στη διπλανή μονοκατοικία με το ηλικιωμένο αφεντικό του, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, «ο γείτονας κάλεσε, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος και δεν σταματούσε να γαβγίζει».

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, όμως το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο παρέμενε επιθετικό, εμποδίζοντας οποιονδήποτε να εισέλθει στο σπίτι. Η κατάσταση βρήκε λύση μόνο με την παρέμβαση εκπαιδευτή σκύλων, τον οποίο κάλεσαν οι αστυνομικοί για βοήθεια.

Δυστυχώς, όταν οι αρχές μπήκαν τελικά στο σπίτι, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν καθώς βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια.