«Οριστικό τέλος και στην ελληνική ιδιαιτερότητα του “αιώνιου φοιτητή” – 308.605 διαγραφές ολοκληρώθηκαν στις 31.12.25», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός: «Το 2019 δεσμευθήκαμε ότι θα αποκτήσουμε δημόσια πανεπιστήμια ασφαλή και ελεύθερα από αναχρονισμούς του παρελθόντος, εξωστρεφή, ποιοτικά και ανταγωνιστικά.

Μετά από 6,5 χρόνια πετύχαμε:

να μην έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο πανεπιστημίου

δεκάδες συμπράξεις των ελληνικών ΑΕΙ με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού (σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα)

ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ακαδημαϊκής άμιλλας και ελευθερίας που επιτρέπει και σε μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια να λειτουργούν στη χώρα μας

σαφείς κανόνες με δικαιώματα και υποχρεώσεις που οδηγούν τις διοικήσεις των δημοσίων πανεπιστημίων να λάβουν δράση με δικαιοσύνη αλλά και αυστηρότητα απέναντι σε αναχρονισμούς του παρελθόντος, όπως ο άτυπος “θεσμός” του “αιώνιου φοιτητή” που δεν απαντάται σε καμία άλλη χώρα του κόσμου».

Και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι «σε όσους ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει, ακόμη ένα “επαναστατικό αυτονόητο” που εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025 χάρη στην αποφασιστικότητα που έδειξαν οι ηγεσίες του Υπ. Παιδείας και των πρυτανικών αρχών των ΑΕΙ.

Το πολιτικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να απαντηθεί είναι ένα: ποια άλλη πολιτική δύναμη της χώρας έχει τη βούληση, τις θέσεις και το σχέδιο για να υλοποιήσει αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις;».