Στην περιοχή του Καματερού συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου 2025 ένας 21χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για αρπαγή, εκβίαση, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι δύο συνεργοί, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου, όταν το θύμα, 40 ετών, μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αναβύσσο για να συναντήσει τον 21χρονο σχετικά με οικονομικές διαφορές. Ο κατηγορούμενος, μαζί με τους δύο συνεργούς του, απείλησαν τον 40χρονο, τον γρονθοκόπησαν και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο 21χρονος μετέφερε το θύμα στην οικία του στο Καματερό, όπου το κλείδωσε εντός δωματίου παρά τη θέλησή του. Η άμεση κινητοποίηση της ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά την έρευνα στην κατοχή και στην οικία του 21χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεταλλικό ρόπαλο,

μεταλλική ράβδος τύπου «γκλοπ»,

ο ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον, αποδόθηκε στο θύμα το όχημά του, το οποίο είχε αφαιρεθεί από τους δράστες. Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.