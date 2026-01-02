Αιχμές κατά του προέδρου της Βουλής αφήνει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για προσπάθεια καθοδήγησης των θεσμικών διαδικασιών με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι δεν θα επιτρέψει «τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών» και πως θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής «που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες Αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας». Σχολιάζει ότι «όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες».

Στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνεται ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής».

«Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού», «δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι «όπως και κάθε άλλο κόμμα, θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα».

Το ΠΑΣΟΚ, τέλος, καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα.