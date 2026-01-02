Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα έχουν προχωρήσει αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 32χρονος, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνει η αστυνομία, το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες οι οποίοι έκαναν τη σχετική καταγγελία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 74χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.