Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε να ξεκινήσουν οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 οι οποίες αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά ενώ παράλληλα θα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τους καταναλωτές που θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους.
Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με τη διάρκειά τους να εκτείνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Τι να προσέχουν οι καταναλωτές
- Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται.
- Το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.
- Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).
- Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
- Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.
- Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
- Οι καταναλωτές θα πρέπει να ζητάνε απόδειξη. Εκτός από λόγους φορολογικής εντιμότητας, σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος η απόδειξη είναι απαραίτητη για την επιστροφή των χρημάτων στους καταναλωτές.
- Οι εκπτώσεις συνήθως αφορούν τα προϊόντα της θερινής σεζόν ενώ οι προσφορές είθισται να αφορούν μη εποχικά είδη αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.
- Στις προσφορές, οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι πραγματοποιούνται προσφορές και στα προϊόντα που πωλούν θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα η αρχική τιμή και η τελική τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση το ποσοστό έκπτωσης.
- Οι καταναλωτές, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του ν. 2251/94, έχουν κάθε δικαίωμα να ρωτούν για την προέλευση και την ποιότητα του προϊόντος και οι έμποροι έχουν την υποχρέωση να απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα.