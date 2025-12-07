Ο Άρης είναι πίσω στο σκορ, με 2-1, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και η ΠΑΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου εκφράζει έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με τον Τάισον, οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν με τον Μόντσου και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, μετά την εξέταση του VAR, με τον Γιακουμάκη να γράφει το 2-1.

Πέναλτι που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους του Άρη, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ να βγάλει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα! Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ! Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2′ στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45’+2′ σε βάρος μας!

Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ντροπή Στεφάν Λανουά…».