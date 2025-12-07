Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κοντράρονται στην Τούμπα στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 3-1 μετά τα γκολ των Τάισον (28′), Γένσεν (45′) και Γιακουμάκη (45’+6′ πεν., 48′).

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πριν λίγες μέρες στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το κύπελλο και αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, για να… μεταφερθούν τώρα στην Τούμπα για το ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Ένα ντέρμπι στο οποίο μπήκαν καλύτερα οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι άνοιξαν το σκορ στο 28′ με το ωραίο γυριστό σουτ του Τάισον μετά τη προσπάθεια του Ζίβκοβιτς (1-0).

Οι «κίτρινοι», πάντως, κατάφεραν να αντιδράσουν και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στο 45′ για την ακρίβεια, έκαναν το 1-1 με την κεφαλιά του Γένσεν μετά την απόκρουση του Παβλένκα σε σουτ του Μόντσου.

Αμέσως μετά, όμως, ο διαιτητής πήγε στο VAR και έδειξε το σημείο του πέναλτι μετά τη σύγκρουση των Τάισον και Διούδη, με τον Γιακουμάκη να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 45’+6′ και να γράφει το 2-1 για τον «δικέφαλο του βορρά».

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και όταν επέστρεψε από αυτά σκόραρε ξανά. Στο 48′ ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον αμαρκάριστο Γιακουμάκη και αυτός εκτέλεσε τελείωσε με τη μία τη φάση στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.