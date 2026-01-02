Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός του τροχαίο δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου.

Πρόκειται για έναν 23χρονο νεαρό με καταγωγή από την Αλβανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του irafina.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος, ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Πέντε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με δύο οχήματα, τον απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Τα λόγια είναι φτωχά στο δράμα», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Γιάννης Αϊδινιώτης σε ανάρτησή του για το θανατηφόρο τροχαίο.