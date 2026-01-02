Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν άφησε αναπάντητη την προσωπική επίθεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη γαλλική υπηκοότητα που απέκτησε πρόσφατα ο ίδιος και η οικογένειά του.

Ο 64χρονος ηθοποιός, μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους, έγιναν Γάλλοι πολίτες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς ζουν εδώ και χρόνια σε ακίνητο στη νότια Γαλλία. Ο Κλούνεϊ έχει επαινέσει τους γαλλικούς νόμους περί απορρήτου, που έχουν προστατεύσει την οικογένειά του από την παρέμβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και την ευκαιρία να μεγαλώσει τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Εδώ, δεν βγάζουν φωτογραφίες τα παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις πύλες του σχολείου. Αυτό είναι το πρώτο θετικό για εμάς», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο RTL radio.

Η απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας από την οικογένεια Κλούνεϊ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social έγραψε: «Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τα χειρότερα πρόσωπα στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε στο «Hollywood Reporter», απαντώντας έμμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο: «Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο».