Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει να ακολουθεί τη μπάλα όπου τον οδηγεί η καριέρα του, από την Ισπανία και την Αγγλία, μέχρι την Ιταλία, την Κίνα και τώρα σε μια ακόμη διεθνή πρόκληση στον πάγκο, στα 65 του χρόνια, με το γνωστό του ενθουσιασμό. «Στην Ελλάδα με υποδέχτηκαν με εκπληκτικό τρόπο και το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού με ενθουσιάζει πολύ. Ολοκληρώνουμε το 2026 με στόχο την ανάπτυξη: κέντρο προπονήσεων, γήπεδο, νεαροί παίκτες, πρόκειται για έναν σύλλογο που δουλεύει στη σωστή κατεύθυνση», λέει.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο γενικότερα, το 2026 θα είναι «η χρονιά του Μουντιάλ». Ο Μπενίτεθ δηλώνει περίεργος να δει αν θα υπάρξει κάποια τακτική καινοτομία. «Από το 2019, με τον νέο κανόνα που επιτρέπει στον τερματοφύλακα να παίζει από την περιοχή του, έχουμε δει περισσότερες προσπάθειες ανάπτυξης από πίσω. Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό όμως η μόδα άλλαξε και επέστρεψε το μακρινό γήπεδο, ακόμη και στα πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι θα δούμε την ίδια τάση και στο Μουντιάλ».

Σχετικά με τη νέα μορφή του Μουντιάλ με 48 ομάδες, σχολιάζει: «Ειλικρινά, όχι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί αγώνες σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα παιχνίδια και να μεγαλώνει το καλεντάρι. Η διαφορά ποιότητας μεταξύ των ομάδων είναι επίσης μεγάλη. Καταλαβαίνω ότι νέες εθνικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό βελτιώνει την ποιότητα του θεάματος».

Για την Ευρώπη, σημειώνει: «Η Ελλάδα θα βελτιωθεί: είναι νέα ομάδα με καλό προπονητή και συνεχίζει να εξελίσσεται. Η Ιταλία με τον Γκατούζο θα προκριθεί, είναι πολύ δυνατή για να μην τα καταφέρει».

Στον Παναθηναϊκό, ο Μπενίτεθ δηλώνει ευχαριστημένος: «Η υποδοχή ήταν εξαιρετική, ο σύλλογος έχει σοβαρό πρότζεκτ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δουλεύουμε με ενθουσιασμό για να επαναφέρουμε την ομάδα σε ανταγωνιστικό επίπεδο».

Για την υποδοχή που είχε στην Ελλάδα, προσθέτει: «Χαίρομαι που ακούω καλά λόγια. Θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη με βελτιώσεις και αποτελέσματα».

Για το ματς με τη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου για το Europa League «Θα είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Εκείνοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, εμείς είμαστε σε μεταβατικό στάδιο, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε».

Για την Ιταλία, σημειώνει: «Είμαι καλά εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από όλες τις χώρες στις οποίες εργάστηκα». Όσο για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ιταλικού ποδοσφαίρου προσθέτει: «Είναι πολύ ανταγωνιστικό,αυτό είναι το θετικό. Ταυτόχρονα, η συνεχής πίεση για αποτελέσματα αφήνει λίγους χώρους στους νέους και αυτό είναι μειονέκτημα για την ανάπτυξη των ταλέντων που διαθέτει η Ιταλία».

Σχετικά με τις υποδομές: «Η Ιταλία υστερεί, αλλά στην Ελλάδα πολλοί σύλλογοι επενδύουν σε εγκαταστάσεις. Εμείς ήδη διαθέτουμε πλήρες αθλητικό κέντρο και ο πρόεδρος θέλει να το βελτιώσει, τόσο για την πρώτη ομάδα όσο και για τη σχολή νέων. Επιπλέον, χτίζεται νέο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό».

Σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης εκτός γηπέδου: «Η εξέλιξη ενός συλλόγου δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όλα τα τμήματα. Αν εξαρτάσαι μόνο από τα αποτελέσματα, μπορεί να σου λείψει η σταθερότητα, που είναι θεμελιώδης για να εξελιχθείς».

Για την καριέρα του στη Serie A: «Ο Νάπολι κατέκτησε δύο πρωταθλήματα σε τρία χρόνια. Ήταν αναμενόμενο; Ναι και όχι. Ναι, γιατί είχαν τη σταθερότητα που χρειάζεται ένας σύλλογος, μια καλή ομάδα και έναν ικανό προπονητή. Όχι, γιατί ομάδες όπως η Ίντερ, η Γιουβέντους και η Μίλαν έχουν την ποιότητα για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Γι’ αυτό η επιτυχία του Νάπολι έχει μεγάλη αξία».

Για την Ιντερ: «Είναι νωρίς για προβλέψεις. Οι κορυφαίες ομάδες έχουν εξαιρετικές ρόστες και οι τίτλοι κρίνονται στα τελευταία δέκα παιχνίδια».

Για το μυστικό των τίτλων: «Καλή διαχείριση της ομάδας, ώστε να φτάσει με ενέργεια στις κρίσιμες αναμετρήσεις. Σωστοί παίκτες, κίνητρο και σωστές αποφάσεις στις καθοριστικές στιγμές».

Για τον Παναθηναϊκό: «Έχουμε ένα πρότζεκτ δύο και μισού χρόνου. Κανείς δεν ζητά να νικήσουμε άμεσα. Ο στόχος είναι να χτίσουμε την ομάδα και να την κάνουμε ξανά ανταγωνιστική. Μπορεί να χρειαστεί μήνας ή χρόνος, αλλά θα τα καταφέρουμε».

Για το Μουντιάλ και τους υποψηφίους: «Ο Βραζιλία είναι πάντα υποψήφιος, αλλά η Ισπανία, η Γαλλία και η Αργεντινή είναι επίσης ισχυρές».

Το μήνυμά του στους φιλάθλους για το 2026: «Απολαύστε το ποδόσφαιρο με πάθος και σεβασμό: έτσι θα είστε πιο χαρούμενοι».