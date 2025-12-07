Με τους Γιακουμάκη και Τάισον να κάνουν ξανά τη διαφορά, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και παρέμεινε στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι άρχισε με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν διάθεση να πρεσάρουν ψηλά τους γηπεδούχους για να τους δυσκολέψουν στην κυκλοφορία της μπάλας, με το πρώτο 15λεπτο να περνάει χωρίς να υπάρχει κάποια καλή φάση, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά.

Ο ρυθμός άρχισε να βελτιώνεται μετά το 20λεπτο, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν την πρώτη τους, μεγάλη, ευκαιρία στο 23′, όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε έξυπνα το κόρνερ βγάζοντας τον Ιβανούσετς μόνο του στο ύψος του πέναλτι, αυτός όμως δεν βρήκε γεμάτα τη μπάλα.

Οι «κίτρινοι» είχαν τη δική τους πρώτη προσπάθεια στο 25′ με το άστοχο τελείωμα του Μορόν μετά την πάσα του Πέρεθ και τελικά στο 28′ ήρθε το γκολ και ήταν για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που άρχισε τη φάση με μια… γλυκιά σέντρα από δεξιά, με τη μπάλα να κοντράρει και να πάει στον Τάισον που με ωραίο γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε, πλέον, το προβάδισμα και προσπάθησε να βρει την ευκαιρία για «χτυπήσει» ξανά στα επόμενα λεπτά, με το πρώτο ημίχρονο να έχει… περιπετειώδες φινάλε τελικά.

Στο 45′ ο Γένσεν με κεφαλιά, μετά την απόκρουση του Παβλένκα σε δυνατό σουτ του Μόντσου, έκανε το 1-1, αμέσως μετά όμως, στο 45’+2′, ο διαιτητής πήγε στο VAR για να δει μια φάση στην οποία οι Τάισον και Διούδης συγκρούστηκαν, για να δείξει τελικά το σημείο του πέναλτι. Ένα πέναλτι που εκτέλεσε στο 45’+6′ ο Γιακουμάκης για το 2-1.

Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν, έτσι, να πάρουν ξανά το προβάδισμα και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48′, έβαλαν βάσεις νίκης: Ωραία ενέργεια του Ζίβκοβιτς που πάσαρε στον Γιακουμάκη και αυτός τελείωσε με τη μία φάση γράφοντας το 3-1 με το δεύτερό του γκολ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ άρχισε στα επόμενα λεπτά τις αλλαγές καθώς έβλεπε ότι η ομάδα του ήθελε αλλά δεν μπορούσε να αντιδράσει, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να χάνουν με τραυματισμό τον Γιακουμάκη, τον οποίο αντικατέστησε ο Μύθου.

Στο 62′ ο Άρης είχε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει και να μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε με τα πόδια το σουτ του Μορόν μετά την κάθετη του Πέρεθ, για να ακολουθήσει στο 73′ η ευκαιρία του ΠΑΟΚ για 4ο γκολ με τον Ζίβκοβιτς στην αντεπίθεση αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Διούδη.

Στο 79′ η Τούμπα… πανηγύρισε σαν γκολ για την επιστροφή του Κωνσταντέλια στη δράση καθώς μπήκε ως αλλαγή και στη συνέχεια πανηγύρισε και τη νίκη, με την οποία η ομάδα του Λουτσέσκου παραμένει σταθερά στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (79′ Κωνσταντέλιας), Μεϊτέ, Ιβανούσετς (67′ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Ζίβκοβιτς (79′ Καμαρά), Γιακουμάκης (58′ Μύθου).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά (83′ Παναγίδης), Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Ντούντου), Γένσεν, Πέρεθ, Μορόν.