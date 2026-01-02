Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (2/1).
Οι «πράσινοι» είναι στο 12-6, οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στο 10-7 και η αναμέτρησή τους στο ΟΑΚΑ είναι το ιδανικό φινάλε στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιαπωνία United Cup Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοσιζούκι τένις
18:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Βενέτσια Eurocup
19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Αχλί – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
20:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βισέντε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 Novasports 2HD Έιμπαρ – Μιράντες Ποδόσφαιρο
21:45 Novasports 6HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Χετάφε La Liga