Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, αβεβαιότητα και συνεχείς ανατροπές, το Politico επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα πιο κρίσιμα σενάρια που ενδέχεται να διαμορφώσουν το 2026. Από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τη δύναμη των αγορών ομολόγων και τον κίνδυνο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, έως την πολιτική επιβίωση ηγετών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προβλέψεις συνοδεύονται από αποδόσεις που αποτυπώνουν το πόσο απρόβλεπτος παραμένει ο κόσμος στον οποίο εισερχόμαστε.

Ο συντάκτης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα στοιχημάτιζε ποτέ τον μισθό του σε τέτοιες προβλέψεις, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο λάθος στον τζόγο είναι να ξεκινήσει κανείς να τζογάρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Χάρι Κακάβας, ένας από τους πιο επιτυχημένους μεσίτες ακινήτων της Αυστραλίας, ο οποίος αφού έκανε περιουσία στην αγορά της Χρυσής Ακτής, έχασε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στα τραπέζια του μπακαρά.

Η πολιτική, ιδιαίτερα στη σημερινή ασταθή εποχή, αποδεικνύεται ακόμη πιο απρόβλεπτη από τον αθλητισμό, ιδίως με έναν απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μετά από έναν καταιγιστικό πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του, το Politico επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις παγκόσμιες εξελίξεις του 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το ενδεχόμενο τέλους του πολέμου στην Ουκρανία

Αποδόσεις: 4 προς 1

Παρά τις δυτικές κυρώσεις και τις προβλέψεις για κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει σοβαρούς πολιτικούς περιορισμούς στο εσωτερικό της Ουκρανίας, καθώς οποιαδήποτε παραχώρηση ενδέχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται συχνά πεπεισμένος ότι μια συμφωνία είναι εφικτή. Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, ακούστηκε να λέει σε «ανοιχτό μικρόφωνο» στον Εμανουέλ Μακρόν ότι ο Πούτιν θέλει «να κάνει μια συμφωνία μαζί του». Ωστόσο, η επιμονή του Ρώσου ηγέτη προκαλεί συχνά εκνευρισμό στον Τραμπ, με τη Μελάνια Τραμπ να θεωρεί ότι ο Πούτιν τον «παίζει».

Η Ρωσία φαίνεται να ωφελείται από την παράταση του πολέμου, καθώς πιέζονται οικονομικά τα ευρωπαϊκά κράτη και δοκιμάζεται η συνοχή της διατλαντικής συμμαχίας. Παράλληλα, μια απότομη λήξη της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς Πούτιν, προκαλώντας εσωτερικές συγκρούσεις, όπως επισημαίνει η κοινωνιολόγος Έλα Πανεγιάχ από το think tank New Eurasian Strategies Centre.

Το 2026 και η «εξέγερση» των αγορών ομολόγων

Αποδόσεις: 5 προς 1

Ο Τζέιμς Κάρβιλ, σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, είχε πει κάποτε ότι θα ήθελε να μετενσαρκωθεί ως αγορά ομολόγων, επειδή «μπορείς να εκφοβίσεις τους πάντες». Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε την Άνοιξη να παγώσει την πολιτική των «ανταποδοτικών δασμών», όταν οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά.

Η εμπειρία της σύντομης πρωθυπουργίας της Λιζ Τρας στη Βρετανία απέδειξε τη δύναμη των αγορών. Σήμερα, τα δημόσια οικονομικά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό έντονη πίεση, με υψηλά ελλείμματα, χαμηλή ανάπτυξη και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σιούινγκ, έχει προειδοποιήσει ότι οι αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις απουσιάζουν, ενώ η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας με εκρηκτικό δημόσιο χρέος και πολιτική αδυναμία λήψης μέτρων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβιώνει ξανά

Αποδόσεις: 3 προς 1

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστός ως «ο Μάγος», έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ανακάμπτει πολιτικά όταν όλα φαίνονται χαμένα. Παρά τις βαριές ευθύνες που αποδόθηκαν στην κυβέρνησή του για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, τα ποσοστά του Λικούντ άρχισαν να ανακάμπτουν μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και την αποδυνάμωση του Ιράν.

Οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο του 2026, με τα δημοσκοπικά δεδομένα να δείχνουν αδιέξοδο τόσο για τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και για την αντιπολίτευση. Δημοσκόπηση του Zman Yisrael δείχνει ότι το Λικούντ οδεύει ξανά προς την πρώτη θέση στην Κνεσέτ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν και η μάχη για την επανεκλογή στην Ουγγαρία

Αποδόσεις: 2 προς 1

Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο αποκαλούμενος «Viktator», έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ωστόσο, η αναμέτρηση του Απριλίου θεωρείται η πιο δύσκολη των τελευταίων 15 ετών. Κύριος αντίπαλός του είναι ο Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στέλεχος του Fidesz και ευρωβουλευτής, ο οποίος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια για τον πληθωρισμό, την οικονομία και τα πολιτικά σκάνδαλα.

Παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ισοπαλία, περίπου ένας στους τέσσερις Ούγγρους παραμένει αναποφάσιστος, στοιχείο που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Τραπεζική κρίση

Αποδόσεις: 3 προς 1

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, έχει ήδη προειδοποιήσει για ομοιότητες με την κρίση του 2008, αυτή τη φορά στον ανεξέλεγκτο τομέα της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τα hedge funds και τα private equity διαχειρίζονται πλέον σχεδόν το μισό των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ύψους περίπου 250 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και θεωρητικά οι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι, μια αναταραχή στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης θα μπορούσε να πλήξει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα κράτη δεν έχουν περιθώρια για νέες διασώσεις.

Δημοκρατικοί εναντίον Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ

Η ιστορία δείχνει ότι το κόμμα του εκάστοτε προέδρου συνήθως χάνει τη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές. Με τους Ρεπουμπλικανούς να διαθέτουν οριακή πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται φαβορί για την ανάκτησή της, ιδιαίτερα αν η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμείνει αρνητική.

Η Γερουσία, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, με τους Ρεπουμπλικανούς να διατηρούν ισχυρό προβάδισμα. Για να ανατραπεί, θα απαιτηθεί κύμα έντονης αντι-τραμπικής δυσαρέσκειας.

Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή: αποδόσεις 2 προς 1

Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τη Γερουσία: αποδόσεις 2 προς 1