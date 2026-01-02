Ηχηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν σε περίπτωση που υπάρξει αιματηρή καταστολή στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε περίπτωση που το Ιράν ανοίξει πυρ και υπάρξουν νεκροί ανάμεσα σε ειρηνικούς διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα τους προστατεύσουν.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που το συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν να σώσουν την κατάσταση. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα», έγραψε συγκεκριμένα.