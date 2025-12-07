Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν προχθές Σάββατο όταν ανατινάχτηκε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας σε πόλη στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στον τομέα δρουν διάφορες συμμορίες διακινητών ναρκωτικών, ανάμεσά τους τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν, που η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φέτος «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

At least 3 people have been killed and six injured in a car explosion outside a police station in Mexico’s western state of Michoacan, according to local and federal security officials https://t.co/MIBmg7Skdy pic.twitter.com/kHde3Tk8Dg — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 7, 2025

Στην πολιτεία Μιτσοακάν εξάλλου οι δολοφονίες τον Οκτώβριο δημοφιλούς δημάρχου και τοπικού επιχειρηματία πυροδότησαν ογκώδεις διαδηλώσεις κι εξώθησαν την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να ανακοινώσει σχέδιο για την αποκατάσταση της ασφάλειας, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν εκεί στοιχεία του στρατού.

Η έκρηξη έγινε λίγο πριν από το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην έδρα της αστυνομίας στον δήμο Κοαουαγιάνα, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία του Μεξικού, που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα.

Τρεις από τους πέντε ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.

Οι επιθέσεις με τη χρήση αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά είναι μάλλον σπάνιες στο Μεξικό. Ωστόσο, τον Οκτώβριο, ενέργεια της ίδιας φύσης καταγράφτηκε στη γειτονική πολιτεία Γουαναχουάτο, όπου τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.