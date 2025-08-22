Μπροστά στα μάτια ενός εκ των 4 παιδιών τους, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά στον Βόλο, έσφαξε την 36χρονη σύζυγό του ο 40χρονος άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές της Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς είχε ξεκινήσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας περί τις 10:30 το πρωί, με τον τραγικό επίλογο να γράφεται μερικά λεπτά αργότερα μπροστά σε μία από τις κόρες τους. Ο 40χρονος με ένα μαχαίρι κατέσφαξε τη σύζυγό του και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ενώ τον Ιούνιο είχε αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή του.

Μένει να διερευνηθεί εάν είχε κρατηθεί σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα, εάν είχε οδηγηθεί σε αποτοξίνωση και υπό ποιες συνθήκες ήταν ελεύθερος. Πάντως, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο θάνατος της 36χρονης δεν ήταν ακαριαίος, αλλά επήλθε σε λίγα λεπτά λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών έχουν ακροβολιστεί και αναζητούν τον 40χρονο δράστη, ενώ τόσο τα παιδιά του ζευγαριού όσο και η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένοι.