Την παραίτησή του υπέβαλε από τη θέση του ο διευθυντής της κομματικής εφημερίδας «Αυγή», ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο του σημερινού φύλλου.

Η παραίτησή του έγινε δεκτή, καθώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, το επίμαχο πρωτοσέλιδο που επιλέχθηκε για το σημερινό τεύχος «δεν απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία».

Όπως σχολιάζουν συγκεκριμένα πηγές της Κουμουνδούρου: «Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».

Θυμίζουμε ότι ο τίτλος της εφημερίδας σήμερα είναι: «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται: ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρας Βίοι παράλληλοι». Στον υπότιτλο αναφέρει πως ανασυντίθεται ο προοδευτικός χώρος από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτη και πως γίνονται κινήσεις συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

«Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο επίμαχο κείμενο του εντύπου.