Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Τουρκία, όταν λεωφορείο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταματημένο φορτηγό.

Το φορτηγό ήταν σταματημένο στη δεξιά λωρίδα επειδή έμεινε από λάστιχο και ο οδηγός του λεωφορείου έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός του φορτηγού επέζησε και συνελήφθη. Οι τουρκικές αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.