Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Axios.

Παρά το γεγονός ότι η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών παραμένουν ψυχρές. Ο Σίσι απέφευγε επαφές με τον Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα, ενώ οι δύο ηγέτες δεν έχουν συναντηθεί δημόσια από το 2017.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ισραηλινή πηγή, σημειώνει ότι η συμφωνία εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ για την ενίσχυση των δεσμών του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο.

Η πώληση φυσικού αερίου του Ισραήλ στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση.

Ωστόσο, για να πεισθεί ο Σίσι να συμμετάσχει στη συνάντηση, το Ισραήλ θα πρέπει να προβεί σε σειρά παραχωρήσεων, μεταξύ των οποίων η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας φυσικού αερίου με την Αίγυπτο, σύμφωνα με το Axios.

«Αυτή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα ενισχύσει τις σχέσεις, θα φέρει πιο θερμή ειρήνη και θα αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι έχει περισσότερα να προσφέρει από το να ενεργεί απλώς ως αντίπαλος στο Ιράν.

Η ισραηλινή πηγή αναφέρει ότι ο Νετανιάχου έχει συγκροτήσει μια ομάδα που εξετάζει την ανάπτυξη ενός «πακέτου κινήτρων» που θα προσφέρει στον Σίσι.

«Αυτό που είπαμε στον ”Μπίμπι” (σ.σ Νετανιάχου) είναι ότι πρέπει να το γυρίσει (σ.σ την κατάσταση) σε μια ”θερμή ειρήνη” και στη συνέχεια να συνεργαστεί για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Αν λειτουργήσει με την Αίγυπτο, μπορούμε τότε να κάνουμε το ίδιο με τη Συρία, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία», σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.