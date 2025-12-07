Στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα του βόλεϊ γυναικών βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 3-1 τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής.

Το πρώτο σετ βάφτηκε «ερυθρόλευκο» καθώς το 6-4 μετατράπηκε σε 6-9 με σερί 5-0 και από εκεί και πέρα οι φιλοξενούμενους διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση και έφτασαν στο 25-22.

Οι «πράσινες», όμως, αντέδρασαν στο δεύτερο παίρνοντας από νωρίς μια καλή διαφορά, την οποία κατάφεραν να μεγαλώσουν στη συνέχεια, κάνοντας το 1-1 με 25-18.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 18-18, σε εκείνο το σημείο όμως το «τριφύλλι» έκανε σερί 3-0 για να ξεφύγει με 21-18 και έφτασε στο 25-23, κάνοντας το 2-1.

Ο Ολυμπιακός έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει το 4ο σετ για να κάνει το 2-2 και να οδηγήσει το παιχνίδι στο tie break, ο Παναθηναϊκός, όμως, κατάφερε να επιστρέψει από το 6-12 και από το 11-17 και με 25-22 έκανε το 3-1 και πήρε μεγάλη νίκη, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα σετ: 22-25, 25-18, 25-23, 25-22