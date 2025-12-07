Επίθεση στην ομάδα βόλεϊ γυναικών κατά την άφιξή της αποστολής στο Μετς για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κατήγγειλε ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, περίπου 40 οπαδοί περίμεναν την αποστολή της ομάδας και πέταξαν μπουκάλια στις παίκτριες, τις οποίες, παράλληλα, έβρισαν.

Από εκεί και πέρα, αυτό που εύχονται όλοι είναι το ντέρμπι να κυλήσει χωρίς να συμβεί το παραμικρό στις εξέδρες και οι δύο ομάδες να προσφέρουν θέαμα, έχοντας και ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις νίκες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις προηγούμενες μέρες.