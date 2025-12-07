Στη σύλληψη ενός διεθνή ποδοσφαιριστή στο Λονδίνο, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, προχώρησε η αστυνομία καθώς είναι ύποπτος για επίθεση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Με βάση τον νόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το όνομα του συλληφθέντα δημοσιοποιείται μόνο αν του απαγγελθεί και επισήμως κατηγορία. Κανείς, επομένως, δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα ποιος είναι ο διεθνής ποδοσφαιριστής που συνελήφθη, η είδηση όμως απασχολεί τα βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σύλληψή του έγινε έπειτα από αναφορές για επίθεση, με τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας να αναφέρει τα εξής…

«Η αστυνομία κλήθηκε στην οδό Wardour, W1, στις 00:47 της 6ης Δεκεμβρίου μετά από αναφορές για επίθεση. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τα τραύματά του δεν θεωρείται ότι απειλούν τη ζωή του ή ότι θα του προκαλέσουν μόνιμες βλάβες. Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη επί τόπου ως ύποπτος για δύο κατηγορίες επίθεσης και μία κατηγορία διατάραξης της δημόσιας τάξης».