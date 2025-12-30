Χιλιάδες Σομαλοί κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους της χώρας για να διαμαρτυρηθούν για την επίσημη αναγνώριση από το Ισραήλ της Σομαλιλάνδης, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, κάτι το πρωτόγνωρο για αυτήν την αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία που αποσχίστηκε από τη Σομαλία το 1991.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Χάσαν Σέιχ Μοχάμουντ, ο οποίος κατήγγειλε «τη μεγαλύτερη από τις παραβιάσεις σε βάρος της κυριαρχίας της Σομαλίας» και «μια απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κόσμου και της περιοχής», πραγματοποιεί σήμερα μια επίσκεψη στην Τουρκία, στενή σύμμαχο της χώρας του.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και συγκεντρώθηκαν σε ένα στάδιο της πρωτεύουσας Μογκαντίσου για να διαμαρτυρηθούν για την ισραηλινή απόφαση, κρατώντας σομαλικές και παλαιστινιακές σημαίες.

Huge protests against Israeli blatant violations of our country’s sovereignty and territorial integrity are underway in Laascaanood, the capital of the Northeast State of #Somalia. pic.twitter.com/QDEwTvyEfo — Mohamed Hafid (@caanowate1) December 30, 2025

«Ο σομαλικός λαός είναι ένας, είμαστε ένας λαός ενωμένος από τον Θεό, ανεξαρτήτως της εθνοτικής μας καταγωγής, της θρησκείας μας, του χρώματος του δέρματός μας», δήλωσε ο ιμάμης Νταχίρ Ιμάμ Μοχάμουντ στο στάδιο του Μογκαντίσου.

«Να μην πιστεύετε τα ψέματα ενός εγκληματία με χέρια βαμμένα με αίμα, ο οποίος δολοφόνησε τον παλαιστινιακό λαό», είπε απευθυνόμενος στους «αδελφούς» του στη Σομαλιλάνδη.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Λασκανόντ (βορειοανατολικά), στο Γκουριέλ (κεντρικά) και την Μπαϊντόα (βορειοδυτικά).

«Ζητάμε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να (…) αποσύρει την επονομαζόμενη αναγνώριση, διότι είναι μάταιη», είπε η Σουλέκα Μααντέι, μια φοιτήτρια στην Μπαϊντόα.

The Las'Anod Capital of North Eastern State of Somalia, have today expressed their outrage and condemnation at the transgressions of Israel on the sovereignty, Territorial integrity and Political indepenedcy of Federal Republic Somalia. pic.twitter.com/9T1bYl5vHJ — Abdifatah Dubbad (@InaDubbad) December 30, 2025

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή την επίσημη αναγνώριση ως «κυρίαρχο Κράτος» αυτής της αποσχισθείσας περιοχής, που λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών της αλ Σαμπάμπ.

Μέχρι σήμερα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία άλλη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

Την Κυριακή το βράδυ, εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο Μογκαντίσου κατά της ισραηλινής ανακοίνωσης. Την ίδια ημέρα, χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους πόλεων της Σομαλιλάνδης για να γιορτάσουν την αναγνώριση.

HAPPENING NOW

In centra l #Somalia

Bahdo Town of Galmudug, Somalia 🇸🇴 Protests are currently taking place to support the territorial unity and sovereignty of Somalia. pic.twitter.com/fNzZ4zXNyO — Hamdi Khaliif (@Xamdi3822) December 30, 2025

Το Ισραήλ απορρίπτει τις επικρίσεις

Το Ισραήλ υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής του να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως κυρίαρχο κράτος, εκτιμώντας πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί την εξωτερική πολιτική του και σημειώνοντας πως πολλές χώρες αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Σε άλλες χώρες επιτρέπεται να αναγνωρίσουν ένα κράτος που δεν υπάρχει. Το Ισραήλ δεν έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει ένα πραγματικό κράτος», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ.

«Κανείς δεν θα καθορίσει στη θέση του Ισραήλ με ποιον μπορεί να διατηρεί διπλωματικές σχέσεις».

Η απόφαση του Ισραήλ προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης, της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπερασπίζονται την κυριαρχία της Σομαλίας, η οποία μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο και την τρομοκρατία.

Εντούτοις, έλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ, ακόμα κι αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αποκλείει προς το παρόν ένα ανάλογο μέτρο από την Ουάσιγκτον. Η αναπληρώτρια πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ υπερασπίστηκε χθες τον σύμμαχό της, σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.