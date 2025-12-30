Ο Ελ Κααμπί έχει βάλει… φωτιά στον ποδοσφαιρικό κόσμο, και τώρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εμφανίστηκε στον ουρανό να κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής πέτυχε ένα απίστευτο ψαλιδάκι στην πρεμιέρα απέναντι στις Κομόρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μαροκινός επέστρεψε εντυπωσιακά, σκοράροντας δύο φορές κόντρα στη Ζάμπια, με το ένα από τα γκολ να είναι ξανά ένα εκπληκτικό ψαλίδι που άφησε τους πάντες άφωνους.

Στο Μαρόκο, θέλησαν να τον τιμήσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο, οργανώνοντας ένα εντυπωσιακό drone show κοντά στο «Anfa Park», όπου στον νυχτερινό ουρανό σχηματίστηκε το χαρακτηριστικό ψαλιδάκι του.

Δείτε το εντυπωσιακό drone show: