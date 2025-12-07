Με τον Γιόβιτς να πετυχαίνει ακόμη δύο γκολ, μετά το χατ-τρικ κόντρα στον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ καθάρισε εύκολα με 4-1 τον Ατρόμητο, έδωσε συνέχεια στο θετικό σερί της και παρέμεινε στο -3 από την κορυφή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνιζε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι το παιχνίδι είναι επικίνδυνο, περιμένοντας από την ομάδα του να το αντιμετωπίσει με απόλυτη σοβαρότητα. Το ξεκίνημα, βέβαια, δεν ήταν και το καλύτερο για την Ένωση καθώς στο 10ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν πολύ καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιουμπιτάνα στο πρώτο δοκάρι που έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, λίγα λεπτά μετά όμως η OPAP Arena ξεσηκώθηκε.

Στο 18′ ο Ρότα έκανε τη σέντρα και ο Πινέδα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού στη συνέχεια και στο 38′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Πήλιο που κινήθηκε… σαν φορ μετά τη σέντρα του Ρότα αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό.

Αυτές ήταν, όλες κι όλες, οι καλές φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γηπεδούχοι έκαναν αρκετά λάθη όταν έφταναν στην αντίπαλη περιοχή. Το β’ μέρος άρχισε με γκολ του Γιόβιτς, από κοντά, αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε υποδεικνύοντας φάουλ του Ζοάο Μάριο στον Κίνι και η απόφασή δεν άλλαξε μετά και την εξέταση του VAR, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Νίκολιτς που είδε την κίτρινη κάρτα.

Στο 60′ ο «δικέφαλος αετός» έκανε αναγκαστική αλλαγή με τον Κοϊτά να παίρνει τη θέση του Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε υποβασταζόμενος και λίγα λεπτά μετά το παιχνίδι κρίθηκε… Στο 62′ ο Πινέδα ανατράπηκε από τον Σταυρόπουλο, ο ρέφερι έδειξε το σημείο του πέναλτι και ο Γιόβιτς εκτέλεσε στο 65′ για το 2-0, «κλειδώνοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Αυτό, πάντως, δεν ήταν το μοναδικό γκολ του Σέρβου φορ, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο, καθώς στο 70′ έδωσε με ωραίο τακουνάκι στον Μαρίν και στην εξέλιξη της φάσης ήταν εκεί που έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, προ κενής εστίας, για το 3-0 μέσα σε αποθέωση.

Στο 73′ ο Ατρόμητος μείωσε σε 3-1 με τον Τσαντίλα από κοντά μετά το γύρισμα του Αϊτόρ από αριστερά, αυτό όμως δεν στενοχώρησε κανέναν στην OPAP Arena καθώς η νίκη ήταν σίγουρη και στο 87′ ήρθε και το 4-1 από τον Λιούμπιτσιτς, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή τρία λεπτά νωρίτερα, μετά την απόκρουση του Χουτεσιώτη στο… παραλίγο αυτογκόλ του Καραμάνη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (88′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Καλοσκάμης (85′ Περέιρα), Γκατσίνοβιτς (60′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85′ Λιούμπιτσιτς), Γιόβιτς (88′ Καραργύρης).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ (66′ Ούρονεν), Τσακμάκης, Μπάκου (81′ Παλμεζάνο), Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα (81′ Οζέγκοβιτς), Τσαντίλας.